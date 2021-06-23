РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. Сбор предложений и замечаний по проекту правил благоустройства территорий проходит в Балашихе, жители городского округа могут внести свою инициативу до 7 июля и принять участие в публичных слушаниях, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории городского округа Балашиха пройдут в онлайн-формате 7 июля в 16:00. На мероприятии представят проект в новой редакции.

Трансляцию заседания можно будет увидеть в режиме реального времени на официальном сайте Балашихи. Время начала регистрации участников в 15:30 минут (не менее чем за 30 мин. до начала собрания).

Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания в срок до 5 июля по обсуждаемому проекту посредством официального сайта администрации Балашихи в электронном виде (Раздел «Гражданам», подраздел «Обращение гражданина (организации)»); в электронной форме на адрес электронной почты: uprblag@balashiha.ruи 7 июля – в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.