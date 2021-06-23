РИАМО - 23 июн. При полной занятости подросток 16-17 лет на подработке за месяц может заработать до 30 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Уровень зарплаты зависит от специфики вакансии, а также времени, которое подросток может посвятить работе. Чаще всего вакансии, на которые берут подростков, – это временная или частичная занятость. Оплата в таких случаях пропорциональна отработанному времени.

Средняя оплата из тех, что представлены сейчас в базе вакансий, – 200 рублей в час.

Самые распространенные вакансии для подростков в Москве – промоутеры и курьеры. Подростки также могут устроиться на работу продавцами-консультантами, агентами по продажам и официантами.

Названы вакансии, которые чаще всего предлагают подросткам в Москве>>