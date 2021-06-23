РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 июн. В Мытищинскую городскую клиническую больницу ежедневно поступает от 60 до 100 человек, сообщил заместитель главврача по поликлинической работе МГКБ Максим Максимов.

И состояние этих людей часто вызывает опасения. Третья волна коронавируса пришла в Московский регион.

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«Пациенты поступают в совершенно разном возрасте – и 30-летние, и 80-летние. Но бывает, что после искусственной вентиляции легких выписываются 90-летние пациенты, а молодые сгорают очень быстро. Причем они не имеют никаких вредных привычек, факторов, ухудшающих заболевание. И мы делаем вывод, что коронавирус не имеет строгой корреляции с состоянием здоровья пациента. Под ударом находятся все без исключения возрастные категории граждан», - приводятся слова Максимова в Instagram-аккаунте МГКБ.

В Мытищах сотрудниками МГКБ привито уже 45 тысяч человек. Это не только мытищинцы. В городской клинической больнице прививаются жители Москвы и ближайших городов. Любой гражданин, имеющий полис ОМС, может сделать прививку в одном из пунктов вакцинации. Когда делается заявка, медики выезжают на предприятие, чтобы привить его сотрудников.

За последнюю неделю медики ощутили увеличившуюся нагрузку. Если ранее прививалось от 200 до 500 человек в день, то на прошлой неделе был зафиксирован рекорд: на все пункты Мытищ пришло полторы тысячи человек. И даже в выходные количество желающих пройти вакцинацию было не меньше, чем 700 человек.

«Сознательность населения явно повысилась. Думаю, что такими темпами мы быстро сможем достичь коллективного иммунитета. Но важно, чтобы этот поток не ослабевал. И люди продолжали делать прививки. Важно привиться оперативно, создать коллективный иммунитет и защитить себя», - уточнил Максимов.

Он добавил, что на территории Мытищ довольно много предприятий. Организации численностью более 50 сотрудников могут подать заявку на приезд мобильного пункта вакцинации на сайте.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Дети смогут посещать столичные кафе по отрицательному ПЦР‑тесту. С 28 июня посещать заведения общепита в Москве смогут только люди с цифровым сертификатом.

- Введение системы QR‑кодов в столичных кафе не потребует дополнительных затрат. Система не требует дополнительного технического оснащения. ​

«Внедрение системы QR-кодов не требует дополнительных затрат. Условно говоря, когда посетитель приходит в ресторан, он предъявляет паспорт, предъявляет либо распечатанный на бумаге QR-код, либо из смартфона. При этом встречающий его сотрудник ресторана либо кто-то из сотрудников наводит смартфон, планшет - все, что угодно. У него высвечиваются инициалы, последние четыре цифры паспорта», - сказал Немерюк.

- Вакцинированные в Подмосковье смогут посещать столичные кафе с помощью QR‑кода. Получить его можно на сайте госуслуг.

- Людям с противопоказанием к прививке понадобится тест ПЦР для посещения кафе в Москве. Тест надо будет сдавать в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС.

- Иностранцам для входа в ресторан в Москве нужно будет предъявить ПЦР‑тест. Пройти ПЦР-тестирование нужно в одной из лабораторий Москвы, которая отправляет сведения в ЕМИАС.

- Эксперт заверила, что вакцина от коронавируса безопасна для онкобольных. Подчеркивается, что риск осложнений от короновируса после прививки значительно снижается.

- Врач заявила, что аллергики могут без опасений прививаться от Covid‑19. Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

- Ракова: В Москве идет взрывной рост заболеваемости Covid‑19:

«В последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев за это время увеличилось практически на 100%. В первую очередь это связано с тем, что пришел новый штамм вируса – индийский», – сказала Ракова.

- Москвичам разъяснили, как получить QR‑код вакцинированного или переболевшего. С 28 июня все московские кафе и рестораны станут Covid‑free, их посещение будет возможно по цифровому сертификату.

- В Москве продлили ограничения на посещение игровых комнат и зоопарков. Кроме того, продлевается запрет на проведение мероприятий в барах, караоке, ночных клубах, на дискотеках с 23:00 до 06:00.

- Москвичам рассказали, когда необходимо ревакцинироваться от Covid‑19. Лишь высокий уровень антител в организме помогает справиться с коронавирусом.

- Москвичам назвали ряд заболеваний, с которыми нужно привиться от Covid‑19. К их числу относятся диабет, болезни сосудов и эндокринные заболевания.

- Около 100 тыс человек с Covid‑19 в Москве находятся под меднаблюдением. За минувшие сутки в городе выявили 6 555 случаев коронавируса.

- Первый компонент вакцины от Covid‑19 в Москве получили более 2 млн человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4–5 раз.

- Столичные рестораны создадут систему проверки QR‑кодов по Covid‑19. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

- Московские власти рассказали о ходе разработки вакцины от Covid‑19 для подростков. Создание вакцины подходит к концу.

- В Москве запретили проведение мероприятий с присутствием более 500 человек. Это касается как мероприятий на открытом воздухе, так и в помещениях.

- Кафе в Москве с 28 июня смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Также посещать рестораны смогут люди с отрицательным ПЦР‑тестом.

- В «Артеке» среди заболевших Covid‑19 нет детей из Подмосковья. Коронавирус выявили у 12 детей.

- 1 млн доз вакцины «Ковивак» произведут до конца июня. Прививки этим препаратом возобновятся в Москве.

- Песков прокомментировал заявления о дискриминации тех, кто не привился от Covid‑19:

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал представитель Кремля журналистам.

- Временный госпиталь для лечения пациентов с Covid‑19 заработал в парке «Патриот». В Московской области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с Covid‑19.

- Фудкорты Москвы могут работать только на доставку. Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования преостанавливаться не будет.

- В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак». В столице ожидают поставки Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.