РИАМО - 23 июн. В столице с 21:00 вторника до 06:00 среды прошел полив городских кустарников, деревьев, газонов и цветников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
В 10:00 в Москве начали поливать проезжую часть, тротуары, дворы и парковки. Цикл работ повторится несколько раз за день. Аэрацией, которая позволит остудить воздух, нагревающийся от асфальта, службы города займутся в 13:00.
Комплекс городского хозяйства просит водителей отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и не мешать движению техники.
В среду температура воздуха в столице составит 35-36 градусов, такой прогноз дают синоптики. В настоящее время на улице 31 градус тепла.
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