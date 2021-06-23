РИАМО - 23 июн. В столице с 21:00 вторника до 06:00 среды прошел полив городских кустарников, деревьев, газонов и цветников, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В 10:00 в Москве начали поливать проезжую часть, тротуары, дворы и парковки. Цикл работ повторится несколько раз за день. Аэрацией, которая позволит остудить воздух, нагревающийся от асфальта, службы города займутся в 13:00.

Комплекс городского хозяйства просит водителей отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и не мешать движению техники.

В среду температура воздуха в столице составит 35-36 градусов, такой прогноз дают синоптики. В настоящее время на улице 31 градус тепла.

Ранее в Московском регионе по 25 июня продлили «оранжевый» уровень опасности погоды.

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