РИАМО - 23 июн. Подросткам в столице чаще всего предлагают трудоустроиться промоутерами, курьерами в популярные сервисы доставки и рестораны быстрого питания, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Предложения для подростков, как правило, не имеют строгих и высоких требований к навыкам кандидата. Чаще всего вакансии для подростков предлагают организации, которые ищут сотрудников на временную работу, с гибким графиком или частичной занятостью.

По статистике прошлых лет, самые распространенные вакансии для подростков – промоутеры и курьеры.

В базе столичной службы занятости есть предложения от следующих работодателей: «Достависта», «Фатторино», «Детский мир», «Уиллстрим», МТС, «Ростелеком», «Росинтер», «Промофокс», «Клуб Кингс», ООО «Макдональдс», ПАО «Вымпелком», сетевые магазины одежды: Colins и Uniqlo. Эти компании предлагают вакансии курьера, продавца-консультанта, агента по продажам, официанта и промоутера.

Кроме того, службой занятости заключены договоры с ГБУ «Жилищник» различных районов Москвы. Предоставленные временные рабочие места больше всего подходят подросткам на период летних каникул.

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