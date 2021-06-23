РИАМО - 23 июн. В столице до конца недели каждый день будут обновляться температурные рекорды, прогнозируется, что 25 июня столбики термометров поднимятся до плюс 35-36 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Нынешний месяц уже стал рекордным, ведь 8 дней подряд температура держится выше плюс 30 градусов. Жара в городе 23 июня может установить двойной рекорд. Один из них держался с 1948 года, другой был поставлен в 1901 году.

Долгожданную прохладу, по мнению синоптиков, не принесут и сильные дожди, которые местами пройдут в столице днем 25 июня.

Также ливни ожидаются по всему Московскому региону 26 и 27 июня, но и они значительно не повлияют на снижение температуры.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Подмосковье и Москве до 5 часов 25 июня.

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