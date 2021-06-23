РИАМО - 23 июн. Подмосковные полицейские задержали ранее судимого 35-летнего уроженца Краснодарского края, его подозревают в попытке сбыта 2 кг мефедрона, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«На 55 км автодороги М-11 полицейские остановили иномарку, в которой находились 2 мужчин. При досмотре транспортного средства пассажир, являющийся его собственником, пересел на водительское сидение и попытался скрыться. В результате чего совершил ДТП со служебной автомашиной и был задержан», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что под капотом машины полицейские нашли 7 свертков с порошкообразным веществом. Суммарный вес вещества, которое изъяли правоохранители, составил 6 кг.

Химическое исследование, по словам Петровой, показало, что в одном из свертков было свыше 2 кг мефедрона. Оставшийся порошок находится на экспертизе.

Мужчина, который вез наркотики из Санкт-Петербурга в Подмосковье, находится под стражей. Его подозревают в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков, психотропных веществ или их аналогов. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 и ст. 228.1.

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