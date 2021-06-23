РИАМО - 23 июн. Транспортное обслуживание свыше 530 тыс. человек, в том числе тех, кто проживает в районах Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки, улучшится со строительством первого участка новой радиальной Рублево-Архангельской линии столичного метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка Рублево-Архангельской линии метро, на котором возведут 6 станций», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что возведение новой линии столичной подземки поспособствует развитию прилегающих районов. Таким образом, улучшится их транспортная инфраструктура. Кроме того, возведение привлечет новые инвестиции, способствующие появлению соцобъектов и рабочих мест в шаговой доступности.

Поблизости с будущими станциями находится экс-промзона «Октябрьское поле». Здесь на территории свыше 47 га ведется строительство жилого квартала с социнфраструктурой.

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что с открытием новых станций качество жизни на территории экс-промзоны улучшится.

Главным критерием во время выбора жилья, по ее словам, станет транспортная доступность. Так, развитие транспортной инфраструктуры сократит время на дорогу и повысит доступность района.

По ее словам, недвижимость становится привлекательнее, если рядом есть метро или перспектива его возведения. В шаговой доступности от «Октябрьского поля» откроются станции «Живописная», «Бульвар Карбышева» и «Карамышевская», пересадочная с Большой кольцевой линией столичной подземки.

23 июня мэр столицы Сергей Собянин утвердил планировку первого участка Рублево-Архангельской линии метро от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща». Его длина составит 12,65 км. Здесь предполагается построить 6 станций.

Компания «РГ-Девелопмент» занимается комплексной застройкой «Октябрьского поля».

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