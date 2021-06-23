РИАМО - 23 июн. На автобусных остановках и в салонах автобусов в Подмосковье продолжают раздавать воду из-за жары. Уже раздали более 6 тыс. бутылок по 0,2 и 0,5 литра. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Московском регионе продлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Высокая температура воздуха держится уже несколько дней подряд, местами она достигает 34-36 градусов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и перевозчики организовали бесплатную раздачу воды на остановках в 37 округах и салонах 3,5 тыс. автобусов.

В среду в Подмосковье температура воздуха составит 32-37 градуса. Рекомендуется перед выходом на улицу использовать солнцезащитные средства. Работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00. Врачи рекомендуют пить не менее 1,5 л воды в сутки.

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