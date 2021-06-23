РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 июн. В среду утром холодную воду отключили в ряде домов на 7 улицах микрорайона Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

Временное прекращение подачи холодного водоснабжения в жилых домах микрорайона было необходимо для замены запорной арматуры и узла учета на ВЗУ № 2-5, расположенном на улице Пионерская.

Под отключение попали улицы Пионерская, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9А, 11, 21, 25, 19, 19/1 и 19/2, МОБДУ №18; ЦТП №7/2; Пушкина, 2, 4, 6, 6Б, 8 и 10; Колхозная, Гимназия № 11; Новая, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43 и 45; Советская, 28, 30, 32, 34, 36; Луговая, дом 2; Московская, 9 и 11.

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.