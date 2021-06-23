РИАМО - 23 июн. Жара в столице в среду может установить двойной исторический рекорд, ожидается плюс 35 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Под натиском африканской жары рухнет предыдущий максимум дня, державшийся с 1948 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 33,6. Мало того, есть вероятность установления нового температурного максимума всего июня, который наблюдался в 1901 году (плюс 34,7)», — сказал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

В Москве сегодня будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в столице составит 34-36 градусов, в Подмосковье — 32-37 градусов.

Ветер будет дуть южной четверти, 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлили в Подмосковье и столице до 5 часов 25 июня.

Африканский зной: когда закончится аномальная жара в Московском регионе>>