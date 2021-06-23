РИАМО – 23 июн. Благодаря онлайн-рынку Key Buyers Event сериалы и фильмы столичных компаний смогут посмотреть более чем в 20 странах – в США, Канаде, Таиланде, Испании, Швеции, Франции и других. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Кинорынок Key Buyers Event: digital проходил 8-13 июня. Он собрал 1,6 тыс. участников, включая BBC Studios, Netflix, Apple.

«В онлайн-рынке участвовали почти 80 московских компаний. Вместе они представили потенциальным покупателям и партнерам 339 проектов — художественные и документальные фильмы, сериалы и анимацию», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

«Союзмультфильм» заключил сделки с французским дистрибьютором Playbig, британскими компаниями Jetpack и Bill Melendez Productions (UK) Ltd. Компания «Централ Партнершип» и латиноамериканская компания BF Films планируют совместный проект. Проект Russian World Vision планирует прокат фильма на Кипре.

Столичные компании также презентовали 62 проекта для копродукции.

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