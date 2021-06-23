РИАМО - 23 июн. Курсы доллара и евро снижаются на открытии торгов Мосбиржи, рубль постепенно укрепляет позиции после снижения к обеим валютам, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом говорят данные биржевого холдинга.

По состоянию на 7:06 по московскому времени американская национальная валюта снизилась на 5 копеек и составляет 72,83 рубля. Евро потерял 21 копейку и снизился до 86,85 рубля.

В настоящее время правительство России разрабатывает способы снизить влияние доллара на экономику страны. Для этого в течение июня планируется сократить долю долларов в Фонде национального благосостояния.