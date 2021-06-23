РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Пробка протяженностью около 5 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром в среду, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе в сторону Москвы движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе, протяженность обозначенного красным цветом участка более 5 км.

Также осложнен съезд с Ильинского на Волоколамское шоссе.

На Волоколамском шоссе в черте города возникают локальные пробки в обоих направлениях. Снижена скорость потока в районе Павшинской поймы при движении в сторону МКАД.

На Путилковском шоссе придется потерять время в пробке тем, кто едет в сторону Химок. В районе поворота на «Гринвуд» затор, далее скорость потока снижена.