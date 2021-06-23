РИАМО - 23 июн. «Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлен в Подмосковье и столице до 5 часов 25 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе наступила сильная жара, она стоит уже несколько дней подряд. Максимальная температура воздуха составляет местами от 34 до 36 градусов.

Ранее температура в Москве побила рекорд 1917 года для 22 июня. Воздух в городе прогрелся до 31,9 градуса.

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