РИАМО - 23 июн. Международная выставка «Город: детали», которая впервые пройдет в формате онлайн, познакомит горожан с современными примерами малых архитектурных форм в формате виртуальной прогулки, сообщает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.

Выставка состоится с 26 июня по 4 июля на официальном сайте mrexpo.ru. Всего будет представлено свыше 500 объектов от производителей из разных стран мира и регионов РФ. Гостей ждут мастер-классы и деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов в целом.

Посетить онлайн-выставку может каждый желающий. Для этого достаточно авторизоваться на сайте с помощью аккаунта в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook или на онлайн-платформах «Яндекс» или Google.

Посещение экспозиции будет представлять собой прогулку по большому виртуальному парку. Цифровое выставочное пространство разработано с использованием игрового ПО. Все экспонаты являются 3D-моделями с обзором 360 градусов и возможностью рассмотреть детали.

«Экспозиция будет по-настоящему интерактивной, это не просто фотографии объектов с описаниями. Пользователь сможет выбрать персонажа и, управляя им, свободно перемещаться по виртуальному пространству, оценивать представленные проекты, слушать лекции, смотреть сессии деловой программы. Приглашаем жителей познакомиться с современными решениями для благоустройства городов и выбрать, какие из них вы бы хотели видеть в Москве», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

С 26 июня по 1 июля гостей ждет насыщенная деловая программа: выступления и паблик-токи ведущих экспертов по архитектуре, урбанистике и локальному развитию городов. Во все дни выставки посетители смогут поучаствовать в дистанционных мастер-классах, которые проведут известные спортсмены, фотографы, блогеры, кинологи и зоопсихологи.

На выставке будет семь категорий объектов: «Дети», «Спорт», «Зоны отдыха», «Животные», «Арт-объекты», «Свет», «Уличное оборудование». Объекты, которые набрали больше всего голосов, включат в перечень образцовых дизайн-решений для городских служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы «Мой район».

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