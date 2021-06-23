РИАМО - 23 июн. Итоги ежегодного городского конкурса проектов «Бюджет для граждан» подвели в Москве. Из 125 поступивших проектов лучшими стали 13 проектов физических лиц и 3 — юридических, сообщается на официальном сайте мэра города.
Участники представляли работы, цель которых — повысить уровень бюджетной и финансовой грамотности россиян. Работы участников оценивала конкурсная комиссия. Победителей московского этапа наградят грамотами и памятными подарками. Лучшие работы направят на всероссийский этап конкурса.
Помимо москвичей, за победу в городском конкурсе боролись жители Ростовской, Оренбургской, Тверской и Московской областей, а также Пермского и Краснодарского краев и Республики Татарстан.
Основные участники столичного конкурса «Бюджет для граждан» — школьники и студенты. Они постарались в доступной форме рассказать об общественных финансах и лучших способах представить информацию о бюджете.
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