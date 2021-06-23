РИАМО - 23 июн. Возгорание произошло на электроподстанции в деревне Мякишево Наро-Фоминского городского округа, пострадавших в результате ЧП нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На территории подстанции №107 произошло возгорание масляного выключателя. Площадь горения составила 50 кв. м.

В результате пожара нарушения электроснабжения населенных пунктов не последовало, погибших и пострадавших нет.

За сутки в Подмосковье произошло 60 пожаров, для их тушения привлекалось 525 человек и 150 единиц техники.