РИАМО - 23 июн. В деревне Семеновское Можайского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Место обнаружения опасной находки оцепили сотрудники полиции. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.

К месту ЧП прибывали 6 человек и 2 единицы техники от Можайского МПСГ и ОВД.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 23 июня.