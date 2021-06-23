РИАМО - 23 июн. В деревне Семеновское Можайского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Место обнаружения опасной находки оцепили сотрудники полиции. В настоящее время угрозы жизни и здоровью населения нет.
К месту ЧП прибывали 6 человек и 2 единицы техники от Можайского МПСГ и ОВД.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 23 июня.
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