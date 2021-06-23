РИАМО - 23 июн. Столичный суд вынес приговор 32-летнему мужчине и 35-летней женщине, которые признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции в Москве в январе, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

Речь идет об Ольге Бендас и Александре Глушкове. Они нанесли удары полицейскому в голову и туловище на несогласованной акции 23 января около Пушкинской площади.

СК допросил свидетелей и очевидцев произошедшего, также изъяты и осмотрены видеоматериалы. Во время допроса фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Мужчине и женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.