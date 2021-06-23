РИАМО - 23 июн. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в среду отменили и задержали 47 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 2 рейса, отменено 16. В Домодедове 15 рейсов задержали, 4 отменили. Также в Шереметьеве 7 рейсов задержали, еще 3 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов на текущий момент не зафиксировано.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.