РИАМО - 23 июн. Четверть российского экспорта микросхем и плат в минувшем году пришлась на Москву, общая сумма поставок составила 159,2 млн долларов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%. По этому показателю столица занимает второе место среди регионов РФ.
Он добавил, что свыше четверти от общего экспорта столицы приходится на Казахстан — объем поставок составил 42,29 млн долларов.
Первую позицию со значительным отрывом занимает аппаратура приема, преобразования и передачи информации. На втором месте — карточки с чипами. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей — коммуникационная аппаратура, устройства ввода и вывода и электронные интегральные схемы.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, одной из самых перспективных для роста категорий электронного экспорта являются процессоры и контроллеры: их покупателями стали 22 страны мира.
Московские компании поставили их в 2020 году на общую сумму 8,8 млн долларов, а в первом квартале 2021 года экспорт составил 2,8 млн долларов.
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