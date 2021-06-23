РИАМО - 23 июн. Четверть российского экспорта микросхем и плат в минувшем году пришлась на Москву, общая сумма поставок составила 159,2 млн долларов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Доля Москвы в общероссийском объеме экспорта равна 24,7%. По этому показателю столица занимает второе место среди регионов РФ.

«В 2020 году московские компании поставили микросхемы, электронные детали и платы в 101 страну мира. В числе основных торговых партнеров страны ближнего зарубежья — Казахстан, Беларусь и Узбекистан, а также Китай, Нидерланды и Гонконг», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что свыше четверти от общего экспорта столицы приходится на Казахстан — объем поставок составил 42,29 млн долларов.

Первую позицию со значительным отрывом занимает аппаратура приема, преобразования и передачи информации. На втором месте — карточки с чипами. Среди главных товарных групп экспорта электронных деталей — коммуникационная аппаратура, устройства ввода и вывода и электронные интегральные схемы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, одной из самых перспективных для роста категорий электронного экспорта являются процессоры и контроллеры: их покупателями стали 22 страны мира.

Московские компании поставили их в 2020 году на общую сумму 8,8 млн долларов, а в первом квартале 2021 года экспорт составил 2,8 млн долларов.