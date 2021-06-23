РИАМО - 23 июн. Москвичи смогут найти работу на дне вакансий онлайн «Заработай этим летом 2.0», его проводит центр «Моя карьера» 30 июня. Свои предложения озвучат 20 крупных компаний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Желающим найти удаленную работу также сделают предложения. Будет представлено около 1 тыс. вакансий сезонной и удаленной работы. Эксперты центра подчеркивают, что на данный момент такие предложения наиболее востребованы среди соискателей.

«В это непростое время мы делаем все возможное, чтобы наши соискатели не теряли возможность найти работу и оставались в безопасности», — сказала директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

По ее словам, на прошлый день вакансий пришли более 450 горожан. Большую часть из них пригласили на собеседование.

Работу жителям столицы предложат: международная сеть кофеен, организатор детских праздников, сервис проката, оператор сети ресторанов, онлайн-школы, аутсорсинговые компании, сервис удаленных личных помощников и бизнес-ассистентов, а также рекламное агентство и различные курьерские службы.