РИАМО - 23 июн. Загруженность на столичных дорогах вечером в среду может достичь 7 баллов и 10 возможных, пока она оценивается в 3 балла, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр затруднено на Ярославском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением транспорта на Ленинском и Кутузовском проспектах, а также Звенигородском шоссе.

Трудности на дорогах могут возникнуть из-за ремонтных работ. Сегодня они проходят на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, Варшавском шоссе, проспекте Мира и Пятницком шоссе.

В среду в Москве ожидается аномально жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до 37 градусов.