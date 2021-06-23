РИАМО - 23 июн. Столичные больницы и поликлиники получили более 2 тыс. единиц медицинского оборудования, гарантия на ее работу действует на протяжении всего времени эксплуатации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обновление медоборудования в городских больницах дало новые возможности для диагностических исследований. Оборудование попадает в клиники по уникальной технологии — контрактам жизненного цикла. Свыше 5 тыс. единиц техники уже закуплено, из которых более 40% доставили в медорганизации.

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, планируется купить примерно 6 тыс. единиц различного оборудования. Среди них есть компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографы, маммографы и другое.

Около 1,3 тыс. единиц оборудования получили стационары, еще 700 единиц — поликлиники.

«Все закупаемое оборудование может быть интегрировано в общее информационное пространство. В результате врачи в режиме онлайн получают доступ к результатам исследований, и снижается риск ошибок», — добавила Ракова.

В Москве строят и ремонтируют около 1 млн кв м медицинских объектов>>