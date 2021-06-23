РИАМО - 23 июн. Задымление произошло в здании МВД России на Житной улице в центре столицы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент случился вечером 22 июня. Предварительно, в серверной произошло задымление вследствие перенагрузки системы охлаждения.

При появлении дыма в помещении сработала автоматическая газовая система пожаротушения. Пострадавших в результате ЧП нет.

В настоящее время задымление ликвидировано. Работа информационных и телекоммуникационных систем не нарушены.

Точные причины произошедшего установят по итогам проверки.