РИАМО - 23 июн. В среду в Москве и Московской области синоптики прогнозируют аномальную жару до 37 градусов, температура воздуха превысит привычные показатели на 8-10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит 35-37 градусов, в области — 32-37 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 30%. Синоптики ожидают переменную облачность, без осадков. Содержание кислорода в воздухе ниже нормального на 17 единиц.

Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей. Врачи рекомендуют одевать легкую и светлую одежду из натуральных тканей, а также носить головной убор.

Перед выходом на улицу следует использовать солнцезащитные средства. Работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00. Врачи рекомендуют пить не менее 1,5 л воды в сутки.

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