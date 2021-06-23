РИАМО - 22 июн. В Подмосковье отмечаются высокие показатели по госпитализации людей с коронавирусом. Чтобы сдержать распространение Covid-19, пока не вакцинируется достаточное количество людей, в Московской области могут ввести новые ограничения, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу временного госпиталя для пациентов с коронавирусом в парке «Патриот».

«Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест, - в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна», — сказал Андрей Воробьев.

В регионе растут темпы вакцинации от коронавируса. Прививки уже сделали более 1,24 млн человек.

«Мы благодарны тем, кто откликнулся на наш призыв, сегодня мы хорошо идем по вакцинации, но все равно наращиваем мощности. Цель – выйти на 35-40 тыс. вакцин в сутки. И нам очень важно, чтобы было понимание среди жителей. Я надеюсь каждый поймет, что вакцина спасает жизнь», — подчеркнул губернатор.

В регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно. Специалисты советуют вакцинироваться и защитить себя от заражения.

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