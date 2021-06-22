РИАМО - 22 июн. В парке «Патриот» в Одинцовском округе снова заработал временный госпиталь, который принимает пациентов с коронавирусом. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как подготовились к приему больных, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В госпитале развернули 400 коек, в том числе 20 реанимационных.

«За сутки сюда уже привезли 100 человек. Сейчас разговаривали с ними - никто не привит и последствия очень тяжелые. К каждой койке здесь подведен кислород. Спасибо министерству обороны, нам предоставили не только помещение, но и врачей. Первый борт прилетел, второй - завтра. Это профессиональные обученные специалисты, которые работали уже здесь и знают специфику. Они вновь нас выручают», — сказал Воробьев.

Министерство обороны РФ для работы в госпитале направляет 690 военных из Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге. В госпитале также будут работать 280 медиков из лечебно-профилактических учреждений Московской области.

Всего в регионе подготовили более 12,5 тыс. больничных коек.

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