РИАМО - 22 июн. В Москве на метеостанции ВДНХ максимальная температура за 22 июня составила плюс 33,7 градуса, на станции Балчуг было плюс 34,8 градуса. Побит рекорд дня 1917 года (+31,8), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие дни ожидаются новые рекорды. Зной продержится до воскресенья. Посвежеет только на следующей неделе, когда прошумят ливни и грозы. Берегите себя», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлен в Москве и Подмосковье до полудня 24 июня. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.

Во время жары пассажирам на железнодорожных вокзалах и станциях метро раздают бесплатно питьевую воду.

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