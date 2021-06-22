РИАМО - 22 июн. В музее под открытым небом «Поле Победы» в Кубинке в Одинцовском округе провели военно-историческую реконструкцию событий начала Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Минобороны России.

В рамках реконструкции воссоздали события с 22 июня до середины июля 1941 года.

«Важность реконструкции заключается в том, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы должны вспомнить о тех людях, которые ценой своей жизни позволили сегодня жить нам, нашим детям. Память об этом должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России», – сказал по завершении мероприятия начальник кафедры истории войн и военного искусства Военного университета Минобороны РФ полковник Александр Макклачков.

В организации и проведении реконструкции участвовали 250 человек. Они показали оборонительные операции на заставах Белорусского пограничного округа 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз.

Реконструкция на тему начального периода Великой Отечественной войны вошла в «Марафон памяти», который провели во вторник на территории храмового комплекса Главного храма Вооруженных Сил РФ в Одинцовском округе. В рамках комплекса мероприятий также было запланировано выступление творческих коллективов, участие в общероссийской минуте молчания и концерт-реквием с участием звезд мировой сцены.