РИАМО - 22 июн. Задержаны четыре жительницы Московского региона, которые подозреваются в ведении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что с 2017 по 2018 год они осуществляли незаконные банковские операции на территории нескольких регионов России. В схеме задействовано более 40 фирм однодневок, которые не вели хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета по фиктивным контрактам, а позже обналичивались.

«Предварительно установлено, что за 2 года подозреваемые получили доход, превышающий 60 миллионов рублей, а общий оборот составил около 750 миллионов рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При силовой поддержке Росгвардии по месту проживания злоумышленниц и их офисам прошло 19 обысков. Изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

На время расследования подозреваемые будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование всех обстоятельств их деятельности продолжается.