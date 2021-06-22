РИАМО - 22 июн. В рамках национального проекта «Экология» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в детских лагерях Подмосковья прошел интерактивный экоурок, на котором более 5,5 тыс. школьников в онлайн-формате рассказывали о раздельном сборе отходов и их сортировке на основе площадки «Мегабак». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Занятие провели министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и председатель «Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО по Московской области» Лилия Белова.

Детям рассказали основы сортировки отходов по системе «Два Бака», показали обучающий мультик про переработку пластика. На уроке они узнали, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы на площадках «Мегабак». Новую информацию они закрепили викториной, в ходе которой выбирали, в какой бак правильно выбрасывать тот или иной вид отходов.

«Учитывая открытость к новым знаниям, дети чаще всего сразу увлеченно переходят к практическим действиям. И это важно для вопросов экологии, которые в нашем регионе сейчас занимают первоочередные задачи. Это значит, что каждый урок является еще одним шагом в чистое Подмосковье и мы будем продолжать экологическое образование в регионе», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По его словам, учителя рассказывают, что после таких уроков дети хотят установить раздельные бачки в школах, организуют экокружки и всячески интересуются экологией.

«На занятиях мы рассказываем детям, что будет с экологией нашей планеты, если уже сейчас не разделять отходы. Ребята всегда проявляют открытый интерес к этой теме – это показывают тесты и викторины, которые проводим на закрепление знаний. Как правило, все сдают их на отлично», - добавила Лилия Белова.

Сейчас в регионе работают 10 высокотехнологичных комплексов по переработке отходов. На вторичную переработку до конца текущего года направлено уже более 3,2 млн тонн отсортированных отходов.