РИАМО - 22 июн. Врачи удалили 17-летней жительнице Долгопрудного 20-сантиметровую опухоль яичника, о которой она узнала на медкомиссии для работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В результате проведенной диагностики у девушки выявили гигантскую доброкачественную опухоль левого яичника, которая в диаметре достигала 20 сантиметров. Мы провели сложную операцию, лапароскопически, то есть через небольшие проколы удалили новообразование», - сказала заведующая Центром охраны репродуктивного здоровья подростков Московской области, доктор медицинских наук Елена Сибирская.

По ее словам, из-за размера опухоли левый яичник спасти не удалось, однако, девушке сохранили репродуктивную функцию.

Жителям Подмосковья напоминают о важности регулярного прохождения диспансеризации и профосмотров. Пациентка не догадывалась о патологии, потому что опухоль себя никак не проявляла.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и выписана из больницы.