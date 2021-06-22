РИАМО - 22 июн. На сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области появилось методическое пособие с примерами качественных проектных решений, которые прошли одобрение в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы решили сделать методическое пособие, содержащее примеры качественных проектных решений объектов нежилого назначения, прошедшие через рабочую группу Архитектурной комиссии. <...> Очень приятно, что таких интересных проектов в Московской области становится все больше», – сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По ее словам, каталог дает наглядный ориентир – визуальный ряд достойных проектов, которые могут стать источниками вдохновения для архитекторов и заказчиков.

В альбом вошли торговые центры, кафе и рестораны, административно-деловые здания, гостиницы, объекты транспортной инфраструктуры, промышленности и бытового назначения. Ко всем ним прилагаются планы и схемы планировочной организации земельного участка.