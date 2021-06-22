РИАМО - 22 июн. С момента запуска опроса о работе управляющих компаний в жилых домах Подмосковья на портале ТыРешаешьЖКХ.рф в нем приняли участие более 4 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В опросе уже приняли участие более 4 тыс. подмосковных жителей. До конца голосования осталось чуть больше недели. Мы предлагаем жителям области продолжать оставлять свое мнение о работе их управляющей организации, потому что результаты опроса будут одним из критериев будущего рейтинга УК», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Управляющую компанию оценивают по 4 критериям: качество подаваемых ресурсов (отопление, свет, вода), уборка мест общего пользования, текущие работы в многоквартирном доме и взаимодействие с собственниками и советом дома.

Голосование продлится до 30 июня. В 2021 году в Подмосковье запущен новый порядок рейтингования управляющих организаций.

Помимо названных критериев он будет включать своевременность и качество отработки заявок в ЕДС, выявленные нарушения, обслуживание внутридомового газового оборудования, проведение ежегодных общих собраний собственников в электронном виде, выполнение УО планов по текущему ремонту подъездов многоквартирных домов.