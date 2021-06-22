РИАМО - 22 июн. Встреча современных литераторов, поэтов и артистов пройдет на одной площадке в рамках однодневного фестиваля «Проект: ПОЭТ» 31 июля в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева в Пушкинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Фестиваль объединит несколько направлений: литературные читки российских актеров и поэтов, мастер-класс по авторскому исполнению стихов, выступление самодеятельных писателей и чтецов в рамках «открытого микрофона», поэтический вечер.

В мероприятии примут участие народный артист РФ Сергей Гармаш, российская поэтесса Вера Полозкова, российские актеры Евгений Ткачук и Сергей Друзьяк, российский писатель Сергей Пароходов (творческий псевдоним Господин Литвинович), молодой писатель и поэт Владимир Понкин, ведущая вечера - журналист и телеведущая Гузель Камаева.

При этом в фестивале будут участвовать не только профессионалы. Каждый посетитель сможет представить свои стихи и свое авторское исполнение.

Гости фестиваля смогут познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах, которые будут проводиться на протяжении всего дня, посетить зоны отдыха и фуд-кортов.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе Музея-заповедника «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева.