РИАМО - 22 июн. В Наро-Фоминском округе активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» зажгли 22 тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.
Достижение зафиксировали в Книге рекордов России. Одновременное зажжение свечей состоялось на площади у Дворца культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец. Ребята воссоздали фигуру Советского солдата, которая установлена на Ржевском мемориале.
По его словам, на мероприятии собрались люди разного возраста– молодые родители с детьми, мужчины и женщины, бабушки и дедушки, ветераны, а значит, цель по связи поколений была достигнута.
Картины и надписи из свечей на военную тематику появились в ночь с 21 на 22 июня в каждом городском округе Подмосковья. Также к мемориалам возложили цветы.
В мероприятиях приняли участие представители молодежных организаций, «Волонтеры Подмосковья» и жители Московской области.
Самые масштабные и зрелищные изображения также создали в Волоколамске, Звездном городке и Можайске.
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