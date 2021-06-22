РИАМО - 22 июн. В Наро-Фоминском округе активисты местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» зажгли 22 тысячи свечей в память о героях Великой Отечественной войны в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

Достижение зафиксировали в Книге рекордов России. Одновременное зажжение свечей состоялось на площади у Дворца культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец. Ребята воссоздали фигуру Советского солдата, которая установлена на Ржевском мемориале.

«День памяти и скорби у россиян ассоциируется с песней Марка Бернеса «Журавли», а представленный образ как раз вобрал в себя и журавлей, и героя войны, поэтому выбрали именно эту композицию. Мы провели акцию, прежде всего, для того, чтобы привлечь внимание поколений к Дню памяти и скорби – событию, которое в суете трудовых будней для многих остается незамеченным», - сказал руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Александр Толмачев.

По его словам, на мероприятии собрались люди разного возраста– молодые родители с детьми, мужчины и женщины, бабушки и дедушки, ветераны, а значит, цель по связи поколений была достигнута.

Картины и надписи из свечей на военную тематику появились в ночь с 21 на 22 июня в каждом городском округе Подмосковья. Также к мемориалам возложили цветы.

В мероприятиях приняли участие представители молодежных организаций, «Волонтеры Подмосковья» и жители Московской области.

Самые масштабные и зрелищные изображения также создали в Волоколамске, Звездном городке и Можайске.