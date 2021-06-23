РИАМО - 23 июн. Церемония прощания с гендиректором Общественного телевидения России (ОТР) и одним из создателей современного телевидения Анатолием Лысенко состоится в телецентре «Останкино» в Москве в среду, сообщается на сайте ОТР.

Церемония начнется в 11:00 в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино», по адресу: ул. Академика Королева, д. 12.

Лысенко умер в возрасте 84 лет 20 июня. Причиной смерти стала тяжелая и долгая болезнь.

Лысенко родился 14 апреля 1937 года. С 1957 года он работал в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Он был одним из создателей программ «КВН», «Мир и молодежь», «Аукцион» и других. В 1987-1990 годах он руководил программой «Взгляд».

Лысенко также работал в ВГТРК, московском комитете по телекоммуникациям и СМИ, совете директоров компании «ТВ-Центр». С 2012 года он был гендиректором ОТР.

В 2018 году Лысенко присвоили звание заслуженного журналиста РФ.​