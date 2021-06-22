РИАМО - 22 июн. В Красногорске в рамках национального проекта «Здравоохранение» продолжаются работы по разработке котлована областной детской больницы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На текущий момент на объекте проведен демонтаж части имеющихся строений, ведется подготовка к прокладке наружных инженерных сетей.

Проектная документация предполагает, что уже к 2024 году на этом месте появится 1-й подобный многопрофильный центр в Московской области. Его суммарная площадь составит 114,6 тыс. кв. м.

По планам, в детской больнице предусмотрят 28 отделений, среди которых инфекционное, лечебно-диагностические, приемное, оториноларингологическое. Кроме того, здесь появится консультационно-диагностический и симуляционный центры, а также вспомогательные службы.

Таким образом, согласно планам, предполагается возвести 10 этажей, которые оборудуют уникальной диагностической и лечебной техникой. Будут обеспечены 420 мест в стационаре для матери и ребенка.

Завершить работы на объекте и ввести его в эксплуатацию планируется в 2024 году. Высококлассную медицинскую помощь здесь смогут получать пациенты со всей страны. Помощь предполагается оказывать более чем 15,5 тыс. пациентам в год.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой Труда РФ Леонид Рошаль и главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов приняли участие в церемонии закладки камня в основание многопрофильного детского центра в Красногорске.