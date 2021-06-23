РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В среду жители Королева смогут сдать кровь в рамках Дня донора.

Сдать кровь можно с 8:00 до 11:00 в отделении переливания крови по улице Циолковского, дом №24 (здание родильного дома, левое крыло).

Для сдачи крови приглашаются жители города.

Абсолютным противопоказанием для сдачи крови является наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.