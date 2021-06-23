РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 июн. В среду на бесплатной лекции в рамках занятий «Школы мам» в Королеве расскажут о психологической подготовке к родам.

Лекция о подготовке к родам пройдет с 15:00 до 16:00 в конференц-зале Королевского роддома. Психолог Резеда Кучкарова расскажет о том, как подготовиться к появлению малыша в семье и стать не просто мужем и женой, а папой и мамой.

На лекции можно узнать об эмоциональном состоянии будущей мамы, ее отношениях с близкими и страхах беременных.

Приглашаются все желающие, предварительная регистрация не нужна.