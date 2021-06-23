РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 июн. В среду в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается отключение электроэнергии в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Свет отключат на 2 часа в промежуток времени с 9:00 до 17:00.

Электричество отключат в микрорайоне Востряково на улицах 1-я Садовая, Майская, Вокзальная, 1-я Больничная, 2-я Больничная, 3-я Больничная, 4-я Больничная, Луговая, Проспект Советской армии, Вокзальная, Лесная, Октябрьская, Рощинская, 2-я Февральская, Донбасская, Донбасский проезд, Железнодорожная, Железнодорожный проезд, Пионерская, Сосновая, Февральская, Февральский проезд, Школьный проезд, Московский переулок, Московский проезд, Северная, 1-я Поселковая, 2-я Садовая, Рабочая, Школьный проезд, 1-я Садовая, 2-я Садовая, Красноармейская, Майская, Мраморная.

Также света не будет в микрорайоне Барыбино на улицах Куйбышева, Советская, Генерала Белова, Пушкина, Пролетарская.

Отключения коснуться деревень Пушкино, Степанчиково, Кутузово, Буняково, Рябцево, Михеево и Павловское на улицах Весенняя, Луговая, Запрудная, Осенняя, Герасимовский пр-д, Полевая, Вокзальная, Колхозная.

Кроме того, электричества в указанный период не будет в ряде СНТ: Геологоразведки, Первая образцовая типография, Завода Владимира Ильича, Новое Востряково, Монтажстроймаш, Михеево, Кантри, Изумруд, Ручеек, Строитель, Пресса, Авиатор, Березки ГНИИТ, Изумруд, Металлург-1, Серп и Молот, ЗИЛ, НИИ Графит, Бетонный завод, Калининец, Химик-2.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800) 220-02-20.