РИАМО - 22 июн. Токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что средства для борьбы с кровососущими летающими насекомыми необходимо правильно использовать, чтобы не нанести себе вред.

Средства, предназначенные для обработки открытых участков кожи, не должны попадать на слизистые губ, глаз, носа. А репелленты, которые служат для отпугивания комаров на открытом воздухе, нельзя использовать в закрытых помещениях.

По словам специалиста, опасность представляет не само средство от насекомых, а побочные продукты, возникающие при его применении.

«Существуют так называемые спирали против комаров. Мы их поджигаем, они начинают дымить и в определенном радиусе отгоняют комаров и некоторых других летающих насекомых. Тут важно понимать, что они только для открытого воздуха. Если их сжигать дома, то будут неприятные продукты горения. Они будут накапливаться, вызывать головную боль и все такое прочее», – сказал Водовозов в интервью радио Sputnik.

Кроме того, нужно устанавливать фумигаторы на ночь подальше от места сна, чтобы избежать возможной реакции на резкий запах.

«Люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам. То есть не к самому препарату, а к резкому запаху. Такая же реакция может быть, например, на резкие духи. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень», – подчеркнул эксперт.