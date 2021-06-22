РИАМО - 22 июн. Заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова рассказала об исключительных свойствах разнообразных ягод, сообщает Nation News.

Ягоды способствуют профилактике диабета второго типа: в них содержатся вещества, нормализующие уровень сахара в крови.

Кроме того, в ягодах много антиоксидантов. Употребление ягод облегчит работу ЖКТ, печени, поджелудочной железы и поможет наладить обмен веществ.

По словам специалиста, польза гарантирована от менее сладких ягод: клубники, малины, смородины и земляники. В них содержится много витамина C, который способствует выработке эластина и коллагена в клетках организма.

«Ягоды бывают разнообразные: например, такая ягода как арбуз не рекомендуется людям с диабетом, потому что сладкая. При употреблении черешни тоже необходимо ограничивать размеры порций», — отметила Русакова.

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