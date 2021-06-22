РИАМО - 22 июн. Поменять купленные путевки на российские курорты на турецкие могут только те туристы, у которых есть депозиты на счетах туристических операторов, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы выбирают отдых в Турции вместо уже купленных путевок на отечественные курорты. Турция была закрыта для перелетов с 15 апреля по 21 июня.

«Можно сделать возврат, но это существенные финансовые потери. Есть туристы, которые ранее планировали Турцию, не смогли поехать, перебронировали на Россию, сейчас обратно перебронируются на Турцию. У этих туристов есть депозиты в туркомпаниях», — сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, существуют три категории продаж туров в Турции: перенесенные с 2020 года, 2021 года и новые. Когда сообщение с Турцией было закрыто, 15% российских туристов перебронировали путевку отдых в России, 65% решили дождаться пока откроют границы с Турцией, а 18% — поменяли на билеты в другую страну.

Горин советует сперва взвешивать финансовые потери от замены путевки. По его словам, билеты, как правило, невозвратные. Первые рейсы в Турцию из России уже осуществились. Только 22 июня туда отправились около 12 тыс. туристов из России.

«По нашим оценкам, не менее одного миллиона человек будет ежемесячно посещать Турцию. Цены очень доступные. Стартуют от 40 тыс. рублей, включая перелет по системе «все включено», — сказал эксперт.

Он добавил, что в Турции нет самых дешевых курортов, при этом стоимость зависит не от города, а от количества звезд гостиницы.