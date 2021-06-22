РИАМО - 22 июн. В Дубае с 21 по 24 июня проходит международная выставка Arab Health 2021, 6 подмосковных производителей стали ее участниками, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Продукция подмосковных производителей конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Объем экспорта региона в первом квартале этого года превысил 1,7 млрд долларов. При этом экспортный потенциал региона далеко не исчерпан и продолжает расти – объем экспорта в 2021 году врос на 11% по сравнению с первым кварталом 2020 года», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что одним из инструментов развития экспорта в Московской области является фонд поддержки ВЭД, который предлагает региональным производителям различные механизмы по развитию внешнеэкономической деятельности, в том числе и за счет участия в международных выставках.

На групповом стенде Подмосковья представлен широкий спектр продукции. Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ презентовала дезинфицирующие средства и упаковочные материалы для стерилизации, ООО «Исток Аудио» из Фрязина представила индукционные системы и слуховые аппараты. Две компании – ООО «Технотрейд» из Истры и ООО «ПК «Красота и здоровье» из Чехова привезли в Дубай подмосковную косметику, парфюмерию и бытовую химию.

ООО «Метиз Производство» из Щелкова представило на выставке протезы нижних конечностей. Компания «Ботильон» из городского округа Жуковский презентовала ортопедическую обувь.

Стенд подмосковных производителей появился на выставке пластмасс в Китае>>