РИАМО - 22 июн. Прокуратура Москвы помогла 85-летнему ветерану Великой Отечественной войны получить от Пенсионного фонда выплаты, которые они отказывались платить мужчине на протяжении трех лет, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Установлено, что территориальное отделение Пенсионного фонда отказало ветерану в получении выплаты, которую установили для него ко Дню Победы.

Прокурор Восточного административного округа потребовал от руководителя пенсионного органа, чтобы выявленное нарушение устранили.

После вмешательства прокуратуры ветерану поступили праздничные выплаты за 3 года. Права ветерана восстановлены.