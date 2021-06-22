РИАМО - 22 июн. В Подмосковье продолжают проводить выездные консультации центра мемориальных услуг в региональных МФЦ, 24 июня пройдет встреча в Королеве, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Консультацию проведут в МФЦ по адресу: Космонавтов пр-т, д. 20А.

Во время консультации специалисты центра разберут с региональными жителями вопросы по получению социального пособия, оформлению удостоверения о захоронении, регистрации надмогильных сооружений, оформлению документов онлайн на подмосковном портале госуслуг и другие темы.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что подобное взаимодействие жителей Подмосковья со специалистами позволяет снизить риск оказаться жертвой мошенников в этой сфере.

В случае, если человеку не удается задать вопрос во время встречи, он может сделать это на сайте учреждения или ознакомиться с с рубрикой «Часто задаваемые вопросы» по ссылке. Также вопрос можно задать по телефону: +7-(498)-568-99-99, он работает круглые сутки.