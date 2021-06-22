РИАМО - 22 июн. Социальная сеть «Одноклассники» ко Дню памяти и скорби напомнила пользователям о первых днях начала ВОВ и героях, память о которых будет жить вечно. Пользователи смогли увидеть видеоролик о связи поколений, а также поделиться в своей ленте эмоциями, переполняющими их в этот день. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

В ленте новостей появится конструктор публикаций, который поможет пользователям рассказать о том, какие ассоциации у них возникают в День памяти и скорби.

Пользователи смогут почтить память тех, кто сражался за Родину, поделиться своими чувствами и эмоциями. Все публикации отмечены специальным хештегом #ЯПомню. По нему можно будет посмотреть ленту всех постов на тему этого важного дня.

Кроме этого, в День памяти и скорби в ОК загорелась свеча памяти в верхнем меню у логотипа соцсети. Также в группе «Одноклассники. Все ОК» опубликовали видеоролик, который напомнит о важности памяти поколений — «Помня прошлое, мы создаем будущее».

Собственный проект в ОК проведет телеканал НТВ — в официальной группе пользователи смогут голосовать за любимую песню о событиях военных лет. В 22:35 выбранная песня прозвучит в эфире спецвыпуска «Квартирник у Маргулиса в Брестской крепости». Также пользователи смогут поделиться в комментариях мнением о значимости песен военных лет — самые трогательные комментарии покажут в эфире программы.

Во вторник исполнилось 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. С 1996 года 22 июня является памятной датой – Днем памяти и скорби.